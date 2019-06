Fehler bei Birkenfeld-Wahl

Werkzeuge, Musikinstrument und Firmenwagen geklaut

Wiesbaum. Unbekannte brachen in ein Firmengebäude in Wiesbaum ein und entwendeten diverse Werkzeuge, ein Musikinstrument und einen Firmenwagen. Der Inhaber eines Handwerksbetriebes im HIGIS-Unternehmerpark in Wiesbaum stellte am Montagmorgen, 3. Juni, den Einbruch in seine Firma fest. Unbekannte Täter hatten zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, eine rückwärtige Zugangstür…