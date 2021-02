Frauenberg: Selbst gebaute Rohrbombe gefunden

Erdrutsch reißt Fahrzeuge in die Tiefe

Avoid Kordel. Am Montag, 1. Februar, wurde die Polizei gegen 6.30 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der K 29 zwischen Kordel und der Hochmark morgen, in Kenntnis gesetzt. Offensichtlich wurde die Fahrbahn oberhalb eines kleinen Rastplatzes halbseitig unterspült, was dazu führte, dass sowohl ein Sattelzug als auch ein Pkw in den Graben rutschten.