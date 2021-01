Streit mit Mieter: Eigentümer reißt Haus ab

Gerolstein. Dass ein Vermieter mit seinem Mieter Streit hat, ist nichts Außergewöhnliches. Wenn ein Vermieter sich dann aber so sehr aufregt, dass er gleich sein Haus abreißt, damit er offenbar den unliebsamen Mieter loswird, schon. Das hat heute selbst erfahrenste Polizeibeamte überrascht. In Gerolstein kam es heute zu dem ungewöhnlichen Streitfall, der nun die Polizei beschäftigt. Die teilte mit, dass zwischen einem Vermieter und seinem Mieter in Gerolstein eine schon länger andauernde Auseinandersetzung eskaliert sei. Der Hauseigentümer hat am Freitagmorgen Baggerarbeiten auf dem Grundstück durchführen lassen. Dann setzte er sich, so die Polizei, selbst an das Steuer des Baggers und riß das Gebäude teilweise ab. Der Mieter befand sich zu diesem Zeitpunkt im Haus, wurde aber glücklicherweise nicht verletzt. Aktuell ist das Haus nicht bewohnbar. Laut einer ersten Einschätzung besteht Einsturzgefahr. Gegen den Vermieter hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

