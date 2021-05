Das sind die Infektionsquellen im Kreis Birkenfeld

Ein märchenhafter Wunschbaum

Blankenheim. »In alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, gab es einen Baum. Er stand mitten in einem kleinen Ort an der Ahrquelle.« So beginnt das Märchen »Der Wunschbaum«, das Angelika Coppers geschrieben hat. Die Magie des Baumes ist real - er steht mitten in Blankenheim.