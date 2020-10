Drei neue Coronafälle im Kreis Birkenfeld

Konzer Schach-Nachwuchs erspielt vordere Plätze

VG Konz. Seit März dieses Jahres wurde in den Vereinen kein Schach mehr aktiv gespielt. So konnten auch die noch ausstehenden Meisterschaftsspiele und Einzelmeisterschaften nicht mehr ausgetragen werden. Auch die offene Konzer Stadtmeisterschaft 2020 musste ausfallen. Anfang September fand nun die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften in Bitburg statt, bei der Sophie Biermann 3. Siegerin bei den Rheinland-Pfalz-Einzelmeisterschaften wurde.