Drei weitere Todesfälle aus Alteneinrichtungen

Von den 677 Infizierten sind 14 verstorben, 245 gelten als genesen und 418 als aktuell infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz betrug in der Nacht zu heute kreisweit 157, in Idar-Oberstein 269, in der VG Baumholder 125, in der VG Birkenfeld 102 und in der VG Herrstein-Rhaunen 80. Das Klinikum Idar-Oberstein meldet 22 Covid-19-Patienten, davon 2 auf Intensivstation beatmet. 5 Personen gelten zusätzlich als genesen. Das Elisabeth-Krankenhaus Birkenfeld hat 12 Covid-19-Patienten, davon 1 auf Intensivstation ohne Beatmung. Zudem befindet sich ein Verdachtsfall auf der Intensivstation. Zudem befinden sich 5 Verdachtsfälle auf der Isolierstation. In Quarantäne befinden sich 939 Kreiseinwohner.