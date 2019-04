Kerosin-Ablässe: Bessere Messstationen

Frau bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ereignete sich in Auw an der Kyll ein Unfall. Ein Fahrzeug kam auf der Strecke von Auw nach Orenhofen aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Hauswand eines Einfamilienhauses. Sowohl am Haus als auch am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeugführerin und alleinige Insassin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

