Kreis Birkenfeld: 7-Tage-Inzidenz sinkt unter 100

Zahlen in Idar-Oberstein noch sehr hoch

VG Birkenfeld. Erstmals seit dem 20. Oktober liegt die kreisweite 7-Tag-Inzidenz bei einem Wert unter 100. Sie beträgt 96. In Idar-Oberstein liegt der Wert bei 159, in der VG Birkenfeld bei 78, in der VG Baumholder bei 73 und in der VG Herrstein-Rhaunen bei 45. Heute gingen zahlreiche Befunde beim Gesundheitsamt ein. Erfreulicherweise kommen jedoch nur 3 Neuinfektionen hinzu. Ein 10-jähriger Junge aus Idar-Oberstein, eine 30-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld und ein 58-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Baumholder. Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen liegt somit bei 819. Davon sind 395 männlich und 424 weiblich.