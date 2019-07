Schwerverletzter Mann: Polizei sucht Artjom

Für die Ermittlungen wäre von Bedeutung, ob Zeugen in dieser Zeit und in diesem Bereich, evtl. einen Streit zwischen zwei Personen wahrgenommen haben. Weiterhin sucht die Kripo einen Zeugen mit dem Vornamen "Artjom" der die verletzte Person gegen 04.30 Uhr in das Krankenhaus in Birkenfeld begleitet hat. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bitte die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können direkt an 0 6 7 81 / 56 86 70 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.