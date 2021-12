Gelder für Soziales, Kultur und Sport

Uwe Weber hatte über den Jahresverlauf von seinem Vorschlagsrecht für Spenden Gebrauch gemacht. Dabei schüttete die Kreissparkasse Birkenfeld insgesamt 53.160 für Vereine und gemeinnützige Institutionen in der Nationalpark-Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen aus. Da an eine Übergabe mit den Vertretern aller begünstigten Organisationen nicht zu denken war, traf man sich im übersichtlichen Kreis auf dem Gelände des Wildfreigeheges. Die Touristenattraktion in Kempfeld stand dabei exemplarisch für alle Spendenempfänger. Der Hunsrückverein als Träger wurde vertreten durch Klaus Görg. „Wie so oft hilft uns die KSK in schwierigen Zeiten,“ lobte er das regionale Geldinstitut.

Ausschüttungen aus dem Bürgermeistertopf

Als Vertreter der Vereine war Wolfgang Welker vom AC Antestal anwesend. Der in Schmidthachenbach beheimatete Angelsportclub hatte Geld zur Anschaffung eines Rasenmähers erhalten. Auch zahlreiche Ortsgemeinden der VG kamen in den Genuss von Ausschüttungen aus dem Bürgermeistertopf. Reiner Mildenberger, Ortbürgermeister von Mackenrodt, kam für die Kollegen aus Veitsrodt, Kempfeld, Hottenbach, Sienhachenbach, Schmidthachenbach, Niederwörresbach, Berschweiler sowie Bundenbach und bedankte sich in deren Namen für die Zuwendungen. Die weiteren Spendenempfänger waren der Sportring der VG Herrstein-Rhaunen, der TV Hettenrodt, die Spvgg Hochwald, der MGV Schauren, der Begleit- und Rettungshundeverein Nahe-Hunsrück, der DRK Ortsverein Kirschweiler, der ASC Fischbach, die Feuerwehrkapelle Rhaunen, die Spvgg Fischbach, die TG Königswald, der MV Schmidthachenbach, die IG Pro Hettenrodt die Freilichtbühne Mörschied sowie der Gemischte Chor Sangeslust-Stipshausen.