Weiden: Drei Häuser in Flammen

Brand in Wohnhaus

Arzfeld. Einsatz für die Feuerwehr in Arzfeld: In einer Garage gerät eine Heizung in Brand. Am Mittwochabend kam es in Arzfeld zum Brand einer Heizungsanlage in der Garage eines Wohnhauses. Die Feuerwehr hatte den Brand in der Bahnhofstraße schnell unter Kontrolle und konnte das ausbreiten der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Eine…

