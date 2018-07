Beim Hunde-Shooting bitte hecheln!

Hundebesitzer und Zuschauer erleben am 3. August live, wie der gefragte Fotokünstler Hunde aus Idar-Oberstein und Umgebung mit komplexer Bildtechnik und hohem künstlerischen Anspruch spektakulär in Szene setzt. Die Aufnahmen, die dabei entstehen, faszinieren Tierfreunde in ganz Deutschland. Bei Zoo & Co. Idar-Oberstein, John-F.-Kennedy-Straße 4a, ist das „Bitte hecheln!“-Team am Freitag, 3. August, von 10 bis 18 Uhr auf der Hunde-Beach-Party zu Gast. Zuschauer sind herzlich eingeladen. Alle Infos im Idar-Oebrsteiner WochenSpiegel am Mitwoch.