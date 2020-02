Corona-Verdacht: Testergebnis heute erwartet

Der Saarländer hatte in den letzten Tagen geschäftlich in Italien zu tun. Bereits am Samstag suchte er in Süditalien einen Arzt auf, der ihm grünes Licht für den Rückflug von Bari über Mailand nach Frankfurt gab. In der Bankenmetropole stieg er um 14.23 Uhr in den Regionalexpress Richtung Saarbrücken, fühlte sich offenbar nicht wohl. In Idar-Oberstein verbrachten zwei Rettungssanitäter unter Vollschutz den Patienten in einen Krankenwagen. Währenddessen nahmen die Leiterin des Gesundheitsamts und der Leitende Notarzt die Personalien der 40 Fahrgäste auf, die sich in dem Großraumabteil befanden. Alle würden direkt informiert, sobald das Testergebnis vorliegt. 30 ehrenamtliche Helfer der Schnelleinsatzgruppen Sanitätsdienst, Betreuung und Verpflegung standen bereit, um sich um die im Zug verbliebenen Gäste zu kümmern. Der RE konnte gegen 18 Uhr seine Fahrt fortsetzen.