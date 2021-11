Die Chemie stimmt

Pächterin darf im Hotel bleiben

Das Landgericht Trier hat die Klage der Stadt Hillesheim gegen die Pächterin des Hotels Augustiner Kloster abgewiesen. Die Verpächterin sah sich unter Handlungszwang.