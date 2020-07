Die Grundschule Göttschied ist jetzt Europaschule

"Die Bewerbung der Grundschule Göttschied als Europaschule hat das Auswahlgremium absolut überzeugt. Unter den mittlerweile 77 Europaschulen im Land gibt es nur fünf Grundschulen, eine davon in Idar-Oberstein, das ist ein toller Erfolg", unterstrich Frank Schnadthorst, Mitarbeiter des Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz und Ratsmitglied der Stadt Idar-Oberstein, bei der Übergabe der Urkunde und des dazugehörigen Schildes.

Voraussetzung für eine Bewerbung als Europaschule ist zunächst, dass der Prozess von Lehrern, Schülern und Eltern mitgetragen wird. Für die anschließende Zertifizierung müssen bestimmte Kriterien verwirklicht werden. So muss unter anderem ein Europaprofil im Leitbild der Schule vorhanden sein, der Lehrplan muss Menschenrechts- und Demokratieerziehung sowie ein erweitertes Fremdsprachenangebot umfassen. Außerdem sind Austauschprogramme, Projekte oder Tagungen für Schüler, die Teilnahme am Europäischen Wettbewerb, die Fortbildung von Lehrkräften zu europarelevanten Themen oder ein nachhaltiges Medienkonzept notwendig.

Schulleiterin Nicole Bier freute sich, dass die Übergabe der Urkunde in einem – wenn auch kleinen – offiziellen Rahmen stattfinden konnte. "Natürlich werden wir die Verleihung gebührend feiern, wenn das wieder möglich ist." Die Verleihung des Titels kurz vor den Sommerferien sei ein toller Abschluss des Schuljahres. Vor allem auch für Vincent Lauer, einen der Schülersprecher, der sich von Anfang an in das Projekt eingebracht hatte und nach den Ferien zur weiterführenden Schule wechselt. "Nun gilt es, den europäischen Gedanken im Schulalltag zu leben und entsprechende Projekte zu entwickeln", so Bier.

"Europa ist ein wichtiges Zukunftsthema vor allem für die junge Generation", unterstrich Oberbürgermeister Frank Frühauf. Er ist stolz auf diese Auszeichnung der Grundschule Göttschied und dankte den Schülern, dem Kollegium und den Eltern für die Mitarbeit an diesem Erfolg.