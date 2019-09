Häuser werden evakuiert, Geschäfte bleiben geschlossen

Aus Sicherheitsgründen sind während des Hubschraubereinsatzes folgende Maßnahmen, die von 7 bis 12 Uhr angeordnet sind, notwendig: Die Hauptstraße wird von der Hausnummer 442 (Gaststätte Schloßschenke) bis zur Hausnummer 484 (Pizzeria Costa Smeralda) sowohl für den Fahrzeug- als auch den Fußgängerverkehr gesperrt. Daher ist auch an der Kreuzung Stadttheater die Einfahrt von der Naheüberbauung in die Hauptstraße nicht möglich. Im unmittelbaren Gefahrenbereich werden die Wohnhäuser evakuiert, bleiben die Geschäfte geschlossen und wird ein Parkverbot angeordnet. Die betroffenen Eigentümer, Bewohner und Inhaber wurden bereits informiert und haben entsprechende Verfügungen erhalten.

Zwölf Haushalte betroffen

Direkt betroffen sind zwölf Haushalte, den Bewohnern werden, falls notwendig, Aufenthaltsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt. Ebenfalls gesperrt wird die Fußgängerbrücke am Stadttheater zwischen der ehemaligen Flurschule beziehungsweise der Wilhelmstraße und der Hauptstraße. Während der Hubschrauber zur bzw. von der Einsatzstelle an- und abfliegt wird der Verkehr auf der Naheüberbauung in Fahrtrichtung Birkenfeld jeweils kurzfristig gestoppt. Bei der Evakuierung, den Absperrmaßnahmen sowie der Verkehrsregelung sind Kräfte des Ordnungsamtes, der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Sobald der Hubschraubereinsatz beendet ist, werden die vorgenannten Beschränkungen wieder aufgehoben. Die Stadtverwaltung bittet die betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Wenn die Installation der beiden Zäune endgültig abgeschlossen ist, können die Rodungsarbeiten am Südosthang und in der Felsrinne am Osthang fortgeführt werden. Anschließend werden die Felsnägel für das Schutznetz gebohrt, welches über dem Ostgrat oberhalb der Felsenkirche installiert wird.