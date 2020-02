Hundebuben suchen neues Zuhause

Wichtig ist, dass Sie Platz und Zeit haben für die beiden Schönen. Hundeerfahrung ist Voraussetzung bei der Übernahme von zwei großen Hunden. Ein Haus mit Garten wäre super, ist aber keine Muss. Balu und Ben sind Trennungs(kinder), die Zeit drängt, da das Haus verkauft wird und die Familie getrennte Wege geht. Sollten sie keine Möglichkeit haben, fragen Sie bitte im Freundeskreis, eventuell findet die Initiative für Tiere in Not Paten, um sie zusammen in einer Pension unterzubringen. Die Hunde müssen bis zum 15. März gut und vor allem zusammen untergebracht werden. Diese beiden und viele andere Notfälle werden über die Initiative für Tiere in Not e.V. vermittelt www.initiativefuertiereinnot.de auch in Facebook, mobil ab 18 Uhr: 01 76 / 46 18 99 04.