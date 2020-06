Idar-Oberstein: Weg frei für Goldschmiedemarkt und Theater?

Es ist stets ein Höhepunkt im Veranstaltungsreigen unter dem Motto „Idar-Oberstein leuchtet“: Immer am ersten Augustwochenende findet in der Fußgängerzone im Stadtteil Oberstein der Deutsche Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt mit Straßentheaterfestival statt. Und auch wenn viele Veranstaltungen in diesem Jahr bereits Corona-bedingt abgesagt werden mussten, so kann diese von der Interessengemeinschaft und der Stadt Idar-Oberstein organisierte Kombiveranstaltung nach derzeitigem Stand stattfinden.

Durchführung vom Infektionsgeschehen abhängig

Das Konzept zur Durchführung der beiden Veranstaltungen wurde natürlich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst, denn Gesundheit und Sicherheit von Besuchern, Ausstellern und Künstlern sind oberstes Gebot. In einem gemeinsamen Termin mit den Veranstaltern und den Ordnungsbehörden von Stadt und Kreis wurde die auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln angepasste Planung vorgestellt und stieß auf positive Resonanz. Nach eingehender Prüfung haben die Behörden dem Konzept grundsätzlich zugestimmt, jedoch unter der Voraussetzung, dass das Infektionsgeschehen vor Ort weiterhin so moderat bleibt wie bisher. Somit steht der Verwirklichung zumindest aktuell nichts mehr im Wege, auch wenn letzte Details noch zu klären sind. "Ich freue mich, dass die IG und unser Kulturamt einen Weg gefunden haben, um die Veranstaltungen stattfinden zu lassen. Damit können wir unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen von außerhalb eine attraktive Abwechslung in dieser schwierigen Zeit bieten", so Oberbürgermeister Frank Frühauf. Er weist aber gleichzeitig darauf hin, dass die Beachtung der geltenden Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiterhin unabdingbar ist.

Abstand dank "Schmuckinseln"

An den Ständen werden den Besuchern nicht nur schöne Schmuckstücke und funkelnde Edelsteine präsentiert, sondern es finden Vorführungen der verschiedenen Gewerke der Edelstein- und Schmuckbranche statt. Die Besucher können also – natürlich mit Abstand – den Schleifern, Graveuren, Goldschmieden und Schmuckdesignern bei deren Arbeit live über die Schulter schauen.

Jedoch wird das Marktgeschehen nicht wie bisher auf dem Marktplatz und in der sich anschließenden unteren Hauptstraße stattfinden. Stattdessen gibt es mehrere sogenannte „Schmuckinseln“ – das sind über die Fußgängerzone verteilte Standorte, die in sich abgeschlossen sind und auf denen je nach Größe sieben bis neun Stände stehen. Jede Schmuckinsel erfüllt die notwendigen Vorgaben hygienischen Vorschriften. Die Interessengemeinschaft rechnet aktuell mit bis zu vierzig Ausstellern, also rund zehn weniger als normalerweise. Aber der IG-Vorsitzende Jörg Wagner freut sich, dass die Veranstaltung in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann: „Wir haben ein passendes Konzept und den passenden Ort, eine tolle Gelegenheit für Aussteller, Gastronomie und Besucher einen Schritt in Richtung Normalität zu machen. Und an die veränderten Rahmenbedingungen wird man sich sicherlich gewöhnen. Wichtig ist, jetzt auch mal positive Signale zu senden."

Theater: Zentraler Spielort statt Walking Acts

Auch das Straßentheaterfestival wird in diesem Jahr etwas anders ablaufen: Statt mehrerer Spielorte in und Walkacts durch die Fußgängerzone gibt es einen zentralen Spielort und zwar den Platz Auf der Idar. Dort können die Vorgaben für Veranstaltungen im Freien mit vertretbarem Aufwand umgesetzt werden. So werden unter anderem Bühne und Zuschauerbereich vom öffentlichen Raum abgetrennt, die Zuschauer müssen sich vorher anmelden, es gibt ein Wegekonzept mit Einbahnregelung und natürlich hat die Einzelbestuhlung den notwendigen Mindestabstand – wobei es aber Sitzgruppen für Familien geben wird.

Der Eintritt zum Markt und zum Festival ist frei. Der Lageplan der Schmuckinseln mit Ausstellerverzeichnis, die Öffnungszeiten des Marktes sowie der Zeitplan des Straßentheaterfestivals werden in Kürze unter www.schmuck-kultur.com veröffentlicht.