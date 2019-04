"Mein Hund" sucht wieder Hunde-Stars

Bei der Messe rund um die Vierbeiner dreht sich am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, freilich alles rund um den Hund. In der Messehalle gibt es zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm - darunter auch erneut das Hunde-Casting der Filmtieragentur von Aurelia Franke-Hornung. Auf der "Mein Hund" wurden schon zahlreiche, talentierte Vierbeiner entdeckt. Sie sind heute gefragte Hauptdarsteller für Werbespots, Spielfilme oder Serien. So auch Filmhund Bruno, der Rottweilermischling, der beim beliebten Hundeevent entdeckt wurde. Er spielte an der Seite von Wotan Wilke Möhring und Jan Josef Liefers.

Manch ein Besitzer weiß gar nicht, dass in seinem Hund so viel Potential steckt. Aber schon bei den ersten Schritten über den roten Teppich, hat Aurelia Franke-Hornung den Blick dafür. Daher sind nicht die großen Kunststücke wichtig, sondern eher ein witziges oder besonderes Aussehen ist gefragt. Ein Grundgehorsam sollte natürlich gegeben sein. Jeder Besucher kann sich mit seinem Vierbeiner auf der Hundemesse anmelden und am kostenlosen Casting teilnehmen. Vielleicht wird in Idar-Oberstein ein neuer vierbeiniger Star entdeckt.

Alle weiteren Informationen und das vollständige Messeprogramm finde Sie unter:

www.meinhund-messe.de