Mission Weltmeister

Vom ersten Gruppenspiel gegen Mexiko bis zum Finale wollen Anton Allerborn und Florian Simon Jogis Jungs anfeuern. Auch die Partien Russland gegen Ägypten und Brasilien versus Costa Rica stehen auf dem Reiseplan. Als begeisterte Fußballer entstand die Idee, ein so großes Sportereignis live zu sehen, sagen die beiden einstimmig. Hinzu kommt das kulturelle Interesse an Russland, speziell an den Metropolen St. Petersburg und der Hauptstadt Moskau.

Erfahrungen mit Fußballreisen der Nationalmannschaft im Ausland haben bisher beide Fußballfans noch nicht gemacht. Im Inland jedoch, insbesondere in der Region, besuchten Allerborn und Simon schon Freundschaftsspiele der deutschen Nationalmannschaft. Eine gut ausgeklügelte und detaillierte Reisevorbereitung gehörte freilich mit zum »Fußballmasterplan der beiden »WM-Teilnehmer«, in den sie einen Einblick geben:

Planung von langer Hand



Festlegung des Zeitraums vom 16. Juni bis 23. Juni, Auswahl der Spielstätten Moskau und St. Petersburg, »blinde« Ticketbestellung für Spiele dort, nach Zuweisung der Eintrittskarten für die Spiele Deutschland – Mexiko, Russland – Ägypten und Brasilien – Costa Rica eine Fan-ID beantragt, die zur visafreien Einreise berechtigt, Besorgung einer Unterkunft in den Spielstädten sowie Flugbuchungen und buchen inländischer Verbindungen wie Zugfahrt im Nachtexpress von Moskau nach St. Petersburg. »Die Vorfreude ist natürlich riesig«, sagt Florian Simon im WochenSpiegel-Gespräch. »Hoffnung auf gute Stimmung im Land selbst und auf gute, auch internationale Begegnungen.«

Allerborn stammt gebürtig aus der ehemaligen UdSSR, hat von daher einen besonderen Bezug zur Fußball-WM in Russland. Damit verbunden ist auch die Sprache, da er fließend Deutsch und Russisch spricht. Dies ist zum Beispiel für die Teilnahme am Kulturteil von großer Bedeutung. Somit verbindet der Fußballsport in Russland die Welt, Europa, Kulturen, Freunde und Familien.

Großartige Teams



Zu den Favoriten zählen für Allerborn Brasilien, Spanien, Frankreich und Deutschland. Simon meint: »Allesamt großartige Teams, gespickt mit großartigen Einzelspielern und der nötigen Erfahrung, um solch ein Turnier gewinnen zu können.«

Weltmeistertipp der beiden: Deutschland. Der WochenSpiegel wird online über die Erlebnisse und Eindrücke der beiden berichten und aktuelle Bilder posten auf www.wochenspieggellive.de sowie auf Facebook (WochenSpiegel Hunsrück).