Wer kennt diesen Mann?

Trierer Phonetikerin sagt in australischem Mordfall aus

Trier. Angelika Braun erlebt zur Zeit etwas Außergewöhnliches. Die Phonetik-Professorin der Universität Trier, die in Einzelfällen nach wie vor als Sachverständige für deutsche Gerichte arbeitet, sagte vor kurzem per Videoübertragung in einem Mordfall vor dem Supreme Court in Canberra (Australien) aus. In australischen Medien schlägt das Verfahren hohe Wellen.