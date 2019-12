Haus Maria Königin: Riesiger Wasserschaden verzögert Umzug

Christkindlmarkt mit neuem Lichterglanz

VG Saarburg. Am zweiten und dritten Adventswochenende glänzt der Buttermarkt in neuem Licht. Neben dem Baum über der Leuk wird ein neues Lichtkonzept einzelne Highlights am Saarburger Christkindlmarkt setzen. Am 12. Dezember lädt der Saarburger Gewerbeverband außerdem zum abendlichen Shopping in der weihnachtlichen Innenstadt ein.

weiterlesen