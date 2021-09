Kirn: Hundeschwimmen beendet Badesaison

»Ihr Land lässt Sie nicht allein«

Nürburg. Die Einheimischen und Helfer, die beim Staatsakt sprachen, sendeten dringende Appelle an die Politik.Mehrere Meter hoch hatten sich in der Ringarena am Nürburgring in den Tagen nach der Flutkatastrophe die Spenden der Bevölkerung gestapelt und so die große Hilfsbereitschaft dokumentiert. In dieser Halle kamen am Mittwoch Bundespräsident Frank-Walter…