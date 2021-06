kdd 04. Juni 2021 Artikel teilen





Corona-Party in Meisenheimer Kneipe aufgelöst

Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Meisenheim. In der Nacht auf Donnerstag wurde der Polizei durch Zeugen gemeldet, dass sich in einem Gastronomiebetrieb in der Meisenheimer Altstadt eine hohe Anzahl von Personen befinde, welche mutmaßlich nicht alle Regularien der 22. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz einhielten.