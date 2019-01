Kontrolle der Polizei Bernkastel-Kues: 97 Beanstandungen

Zwei Einbrüche an einem Tag

Bitburg. Die Polizei Bitburg sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuse geben können. Der oder die Täter drangen am Dienstag zwischen 16.30 und 18.30 Uhr durch ein Balkonfenster in ein Einfamilienwohnhaus in der Albachstraße ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. In der Zeit zwischen 11.10 und 20.30 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch in der Echternacher Straße. In einem Mehrfamilienhaus drangen der oder die Täter über die Balkontür in eine Wohnung im Erdgeschoss ein. Was in dieser Wohnung entwendet wurde, steht noch nicht fest. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561/ 9685-0, erbeten.