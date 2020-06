Maring-Noviand: Stoffmasken nähen für einen guten Zweck

Aus Kurzarbeit entstand spontan eine Idee, die Sie promt umsetzte, und das für einen guten Zweck. Sigrid Grewelding wohnt in Maring-Noviand und wollte in Ihrer neu gewonnen Freizeit etwas Gutes tun. Und so nähte sie Stoffmasken für eine kleine Spende. Stoff und alle Zutaten für die Näharbeiten zahlte Sie selbst, denn die Spendensumme sollte möglichst hoch werden. Die Masken wurden dankbar von Familie, Freunden und Bekannten erworben. Insgesamt kamen so ca. 750 Euro zusammen, die zu gleichen Teilen an die "Hospiz Initiative Wittlich" sowie an die Vereine „Wir wollen Helfen e.V.“ aus Salmtal/Dörbach und die "Benefiz Radler eV" aus Plein gespendet werden.

Es können weiterhin Masken für diesen Guten Zweck erworben werden, unter der Mobil Nr. 0176 7875 9292 , oder über die Vereine Benefiz Radler und Wir wollen Helfen, oder über das Hospitz.

(red)