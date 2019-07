68-Jähriger zusammengeschlagen und ausgeraubt

Gerolstein. Unbekannte haben einen 68-Jährigen am Dienstagabend in Gerolstein überfallen. Ein 68 Jahre alter Mann aus der VG Gerolstein hatte am Dienstagabend, 9. Juli, gegen 22 Uhr, das "Fleckenfest" in Gerolstein besucht. Später verließ er den Ort zu Fuß in Richtung der sogenannten "roten Brücke" an der Kyll. Diese liegt im Bereich der…