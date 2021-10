Ein weltmeisterlicher Abend

TuS Mechernich unterstützt SV Nierfeld

Mechernich. Der Fußball-Bezirksligist TuS Mechernich möchte einen aktiven Beitrag für die durch den Starkregen in große Mitleidenschaft gezogene Sportanlage des SV Schwarz-Weiß Nierfeld leisten. Beide Mannschaften stehen sich am zwölften Spieltag der Saison in Mechernich gegenüber. Um diesem Lokalderby auch entsprechende Aufmerksamkeit zu geben, wird das Spiel am Samstagabend, 23. Oktober, um 18 Uhr ausgetragen.