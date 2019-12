Farbspektakel am Himmel

Am Moselufer standen die Menschen dicht gedrängt, um das Feuerwerk zum Weihnachtsmarktfinale zu genießen. Hoch über dem Stadtteil Cond und von der Moselbrücke schickte der mehrfache Feuerwerk-Weltmeister Steffes-Ollig aus Müllenbach seine pyrotechnischen Effekte in den Himmel und in Richtung Wasser. Das Feuerwerk stand unter dem Motto "Cochem leuchtet", das in der Vorweihnachtszeit die Stadt Cochem in Lichteffekte tauchte. Der Weihnachtsmarkt 2019 endet am morgigen Sonntag, 22. Dezember.

Fotos: Pauly

www.cochem.de