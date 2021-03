Niedrigster Inzidenzwert deutschlandweit

Wittlich: 63-Jähriger stirbt nach Unfall mit Pedelec

Wittlich. Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Röntgenstraße in Wittlich. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Pedelec die Röntgenstraße in normaler Geschwindigkeit bergab. Dabei übersah er offenbar den dort ordnungsgemäß geparkten Pkw und fuhr auf dessen Heck auf. Der Radfahrer - der keinen Helm trug - stürzte infolge der…