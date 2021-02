Selbstbestimmt zu Hause leben

Looking for an academic service that can answer your 'http://www.cghc.edu.ph/?writing-expert-help' cry for help? Our writers are experts in writing application papers. Die Bewerbung des Landkreises um die Teilnahme am Projekt "Förderung kommunaler Gesundheitsförderungskonzepte für ein gesundes Leben im Alter – Projekt Gemeindeschwesterplus" im Jahr 2019 war erfolgreich. Die Umsetzung begann im Jahr 2020, wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt.

Jetzt wurde die Stelle der "Gemeindeschwester plus" mit Diana Scholten-Schwab bei der Kreisverwaltung erneut besetzt. Sie ist Pflegefachkraft mit langjähriger Berufserfahrung im Umgang mit Seniorinnen und Senioren. Eine ihrer Kernaufgaben wird es sein, mit hochbetagten Seniorinnen und Senioren ab 80 Jahren, die noch nicht pflegebedürftig sind, Kontakt aufzunehmen und auf Wunsch zu Hause aufzusuchen. Ziel dieser Hausbesuche ist zum Beispiel, die Seniorinnen und Senioren zu beraten, wie sie den Alltag erleichtern oder ihre Gesundheit stärken können. So soll ihre Pflegebedürftigkeit vermieden beziehungsweise vorgebeugt werden.

Die "Gemeindeschwester plus" führt jedoch keine pflegerischen Tätigkeiten aus und berät auch nicht bei Fragen zum Thema Pflege. Bei entsprechenden Fragen rund um das Thema Pflege stellt sie aber auf Wunsch einen direkten Kontakt zum zuständigen Pflegestützpunkt her. Alle hochbetagten Menschen, aber auch Menschen aus deren Umfeld, können die "Gemeindeschwester plus" kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Alle Informationen werden vertraulich behandelt und sind kostenlos. Das Projekt wird vom Sozialministerium aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz und der in Rheinland-Pfalz vertretenen gesetzlichen Krankenkassen und Krankenkassenverbände sowie dem Landkreis gefördert.

Info: gemeindeschwesterplus@cochem-zell.de oder 0 26 71 / 6 18 04.

Foto:Kreisverwaltung Cochem-Zell

