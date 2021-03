Als Zeichen der Verbundenheit mit Irland strahlen am St. Patrick's Day, Mittwoch, 17. März, rund um den Globus Wahrzeichen und Gebäude in leuchtendem Grün. In Cochem wird an diesem Abend wieder die Reichsburg grün angestrahlt. Das Wahrzeichen der Stadt steht damit unter anderem in einer Reihe mit den Niagara Fällen, der Oper in Sydney und dem Schiefen Turm in Pisa.

Foto: privat

www.ireland.com