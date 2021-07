Treibgut angeschwemmt

Der Berg an Schwemmgut - Bäume, Äste, aber auch Reifen, Möbel und elektrische Geräte - der sich auf den Wiesen am Fuße des Calmont auftürmt ist immens.

Die Cochem-Zeller Abfallwirtschaft hat sich am Montag, 19. Juli, selbst ein Bild von den betroffenen Gemeinden verschafft. Um hier schnelle Abhilfe zu schaffen, habe Landrat Manfred Schnur gemeinsam mit den Kreiswerken bereits Lösungen gefunden, wie der Abfall von Gemeinden aber auch von Privatpersonen schnell und einfach abtransportiert werden kann. Es wurden bereits im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten zu-sätzliche Sperrmüll- und Elektroschrottsammlungen in die Wege geleitet. Die Gemeinden können den "wilden Müll" bei den Kreiswerken Cochem-Zell für die Anlieferung an die Müllumladestelle Cochem-Sehl beziehungsweise die Bereitstellung von Containern anmelden. Die entsprechenden Einzelregelungen für die jeweiligen Ortsgemeinden können unter www.cochem-zell.de/abfallwirtschaft nachgelesen werden.

Zudem unterstütze der Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) auch die betroffenen Gemeinden des Landkreises Ahrweiler bei der Müllentsorgung. "Im Rahmen der Amtshilfe ist es für uns selbstverständlich, dass wir dort helfen, wo Hilfe benötigt wird. So helfen wir natürlich auch in den Nachbarkreisen, bei denen nach der Flut Unmengen an Müll angefallen sind. Auch in unseren Moselgemeinden ist es mir wichtig, schnell und unbürokratisch bei der Müllentsorgung zu helfen", so Landrat Schnur.

Foto: Zender