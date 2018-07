Fünf Einbrüche in einer Nacht

In der Koblenzer Straße wurde in zwei Therapiepraxen und in ein Pflegedienstbüro eingebrochen; in der Poststraße in ein Immobilienbüro und in der Bahnhofstraße in einen Autoservice. Es wurden jeweils Fenster aufgehebelt und in der Hauptsache Bargeld entwendet. In einem Falle fehlen auch zwei Notebooks und ein Autoschlüssel.

Hinweise an die Polizei Cochem unter: 0 26 71 / 98 40.

Themenfoto: Archiv