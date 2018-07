Strohballen von Anhänger auf Bürgersteig gefallen

Bausendorf. Am Freitag, 27. Juli, befuhr ein Landwirt gegen 16 Uhr mit seinem Traktor inklusive Anhänger die Dorfstraße in Kinderbeuern, als er beim Abbiegevorgang nach links in die Hauptstraße Teile seiner Ladung verlor. Drei Rundballen Stroh fielen nach rechts auf den Bürgersteig. Glück im Unglück: Auf dem Bürgersteig waren zu diesem Zeitpunkt keine Personen unterwegs. Dass die Strohballen so einfach von der Ladeflächen fielen, war der Tatsache geschuldet, dass der Landwirt seine Ladung nicht gesichert hatte. Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei an alle Landwirte, Transporte mit Rundballen in geeigneter Form zu sichern. Sie weist ferner darauf hin, dass Verstöße gegen die Ladungssicherheit - in diesem Fall in Verbindung mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit - mit nicht unerheblichem Bußgeld geahndet werden. Foto: FF Am Freitag, 27. Juli, befuhr ein Landwirt gegen 16 Uhr mit seinem Traktor inklusive Anhänger die Dorfstraße in Kinderbeuern, als er beim Abbiegevorgang nach links in die Hauptstraße Teile seiner Ladung verlor. Drei Rundballen Stroh fielen nach…

