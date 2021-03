130.000 Euro fÃ¼r BaumaÃŸnahmen

dissertation explicative exemple http://www.erzherzog-johann.com/?winning-personal-statement homework help work cited pages qualities of a good phd thesis Im einzelnen werden noch in diesem Jahr 38.000 Euro in den Ausbau der Wiesenstraße in der Ortsgemeinde Binningen fließen. 12.000 Euro werden für die Herstellung von drei Parkplätzen am Friedhof in der Ortsgemeinde Zettingen bereitgestellt. Der größte Zuschuss geht an die Ortsgemeinde Eulgem. Hier werden die Sanierung und Neugestaltung des Außenbereichs und Umfelds des Gemeindehauses mit 80.000 Euro unterstützt. Diese Arbeiten müssen im laufenden Jahr begonnen werden, Teile der Zuschüsse werden dann nach Arbeitsfortschritt im Jahr 2022 ausgezahlt. Das teilt die Staatskanzlei mit.

www.rlp.de