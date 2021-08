Aktiv unterwegs

Für viele Menschen sind Bewegungssteine eine gelungene Motivationshilfe. Einen neuen Bewegungssteine-Aktivpfad zwischen Moselkern und Müden haben die Kinder der Grundschule Müden/Moselkern entworfen und gestaltet. Dieser Parcours wurde von Andrea Balthasar, Vertrauenscoach im TV Cochem, in enger Zusammenarbeit mit dem Bewegungsmanager Peter Raueiser ins Leben gerufen. "Gemeinsam suchen wir immer nach sinnvollen Möglichkeiten, um die Menschen für die Bewegung zu motivieren", so Andrea Balthasar. An Unterstützung mangelte es nicht: Die Ortsbürgermeister von Moselkern, Peter Mayer, und von Müden, Franz Oberhausen, haben das Vorhaben bereitwillig unterstützt. Materialspenden steuerten die ortsansässigen Dachdeckerbetriebe bei. Ira Kulmes, die in der Grundschule Müden nachmittags eine AG betreut, fertigte gemeinsam mit den Kindern die Bewegungssteintafeln an. Auch die Lehrkräfte waren bei der Umsetzung mit eingebunden. Die Montage des Parcours organisierte der Gemeindearbeiter Florian Kaufmann.

Foto: privat