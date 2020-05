Jäger eingeklemmt

Fällt der Re-Start ins Wasser?

Kreis Mayen-Koblenz. Ab Mittwoch, 27. Mai, dürfen Schwimmbäder in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Doch der Badespaß in der Region muss in einigen Bädern noch warten. Denn die Auflagen, unter denen eine Öffnung erlaubt sein wird, sind den Verantwortlichen noch immer nicht bekannt.