Wenn Mundart die Kirche füllt

Achtjähriger läuft gegen Auto und wird schwer verletzt

Pelm. Ein Achtjähriger wurde am Montag, 4. Juni bei einem Verkehrsunfall in Pelm schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.Die 36 Jahre alte Fahrerin eines Opel Vectra befuhr am Montag, 4. Juni, die Hauptstraße in Pelm in Richtung B 410. Auf der Gegenfahrbahn stand zu diesem Zeitpunkt ein Schulbus an der Haltestelle, Personen stiegen dort aus. Als die Frau gerade an dem…