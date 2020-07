07. Juli 2020 Artikel teilen





Den richtigen Riecher für Corona

Ulmen. Lässt sich eine Corona-Infizierung erschnüffeln? An der Diensthundeschule der Bundeswehr in Ulmen gibt es in Kooperation mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover dazu ein Forschungsprojekt. Hier wird erprobt, ob Vierbeiner anhand einer Speichelprobe eine Covid-19-Erkrankung identifizieren können. Die Zwischenergebnisse sind, so die Bundesregierung, vielversprechend.