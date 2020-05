Neue Wandererlebnisse

Der Wald-Wohlfühl-Weg bietet ein besonderes Wandererlebnis: Mit Start und Ziel an der Drei-Eichen-Hütte führt der Rundweg zu drei "Waldinseln" mit Waldsofas, Bänken und Hängematten. Darüber hinaus stellte Roswitha Lescher von der Tourist Information Lutzerath auch den neuen Wanderflyer "Wanderwege rund um Lutzerath" vor. Neben den drei neuen Wanderwegen findet der Wanderer darin sechs weitere Rund- und Streckenwanderwege mit Start, Ziel oder Station in Lutzerath, wie zum Beispiel den Wendelinusweg, den Eichenblattrundweg oder den Maare & Thermen Pfad. Der Wanderflyer ist in der Tourist Information in der Trierer Straße 36 sowie in allen Geschäften in Lutzerath erhältlich. Zusätzlich wurden neue Tafeln mit Wanderkarten aufgestellt. Eine Karte befindet sich an der Drei-Eichen-Hütte, eine an der Tourist Information und eine weitere in der Information am Bürgerhaus.

Foto: ©GesundLand Vulkaneifel

www.lutzerath.de