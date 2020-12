"BÃ¶ller"-Chemikalien sichergestellt

Students, teachers, parents, and everyone can What Is A Doctoral Dissertation find solutions to their math. Our college homework help services provide cheap Ein 17-Jähriger hatte mit den Materialien vor - zusammen mit einem Freund - selbst "Böller" zu basteln. Dazu habe man im Netz eine einfache Anleitung gefunden. Da die Stoffe, die jetzt als Gefahrgut vernichtet werden, noch nicht vermischt wurden, gebe es, so die Polizei, kein Strafverfahren. Trotzdem seien die Hobby-Chemiker eindringlich - im Beisein der staunenden Eltern - auf die erheblichen Gefahren im Umgang mit den im Schlafzimmer versteckten Chemikalien hingewiesen worden. Die aufgefundene Menge hätte nach Einschätzung der eingesetzten Beamten wohl ausgereicht, um das ganze Wohnhaus in die Luft zu sprengen.

Symbolfoto: Archiv