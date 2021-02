BrÃ¼stungsmauer wird instandgesetzt

Stop struggling over your assignment and entrust it to one of http://www.pilgerweg-mecklenburgische-seenplatte.de/?smu-assignment servicesWriteMyEssayOnline.com. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten ausgeführt. Der Rad- und Fußgängerverkehr wird während der Bauzeit über eine Gemeindestraße an der Baustelle vorbeigeführt. Vor dem Kreisverkehrsplatz Alf wird ein Straßenablauf aus Betonfertigteilen hergestellt, da sich an der Stelle bei Regen Wasser sammelt. Im Bereich des Schutzhafens werden die Natursteinverblendung und die Mauerwerksfugen instandgesetzt. Zusätzlich wird das vorhandene Aufsatzgeländer über die gesamte Bauwerkslänge abgebrochen und durch ein neues Rohrgeländer ersetzt.

Die Instandsetzung der Natursteinmauer vor der Eisenbahnbrücke wird unter halbseitiger Sperrung der B 53 ausgeführt. Die Abwicklung des Verkehrs erfolgt mit einer Ampelregelung. Im Zuge der Maßnahme wird die Deckschicht und die darunterliegende Tragschicht des Geh- und Radwegs ab dem Kreisel Alf bis circa zehn Meter vor der Moselbrücke erneuert.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen rund 600.000 Euro. Die Kosten trägt der Bund.

Archiv-Foto: Herges

