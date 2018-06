Moselstadion heißt jetzt Kalli-Hartmann-Stadion

Seit Jahren organisiere Kalli Hartmann auch den Erfrischungsstand beim Weinfest. Viele andere Projekte habe er tatkräftig unterstützt - wie zum Beispiel das diesjährige Jumelage-Fußballturnier mit Nachwuchsteams aus den Partnerstädten. Beim Projekt "Wir für Zell" gehöre er zu den unersetzlichen Helfern und das mit 81 Jahren. "Sein Herz gehört dem Fußball und dem Moselstadion. Hier läuft nichts ohne Kalli Hartmann und das immer zum Wohle der Bevölkerung. Diesen Deinen Einsatz und Dein Engagement will der Stadtrat anerkennen und zollt Deiner Arbeit für die Allgemeinheit Respekt und Anerkennung. Daher beschloss der Stadtrat in seiner Sitzung am 28. Mai das Moselstadion in Kalli-Hartmann-Stadion umzubenennen. Kalli, die Zeller sind Stolz auf Dich", verteilte Hans Schwarz großes Lob. Zum Festakt waren auch zahlreiche Bürger aus Triptis der Heimatstadt von Hartmann angereist. "Damit hätte ich nicht gerechnet", so ein sichtlich gerührter Kalli Hartmann.

