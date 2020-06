Die Insel hat einiges zu bieten und ist sowohl für einen Kurztrip als auch für einen längeren Aufenthalt passend. Der Ausgangspunkt für alle Reisen nach Korfu ist Korfu-Stadt. Sie gehörte früher zu der Republik Venedig, war kurzzeitig osmanisch belagert und gehört seit 1864 offiziell zu Griechen-land.

So ist Korfu mit anderen Teilen Europas verbunden

Zur Stadt gehört ein internationaler Flughafen mit Flugverbindungen nach Deutschland und in zahl-reiche andere europäische Länder. Auch ein internationaler Hafen verbindet die Stadt mit anderen Orten in Europa, darunter mit Saranda in Albanien, Brindisi und Venedig in Italien, sowie Patras und Igoumenitsa auf dem griechischen Festland.

4 Highlights in Korfu-Stadt, die man nicht verpassen darf

Schon alleine in Korfu-Stadt gibt es viel zu tun und man könnte mehrere Tage damit füllen, die Stadt zu erkunden, die zu einer der Schönsten Griechenlands zählt.

1. Das alte und das neue Fort: In Korfu-Stadt gibt es zwei Festungen, eine alte und eine neue. Bei-de können besichtigt werden und bieten einen atemberaubenden Ausblick - sowohl auf die City, als auch auf das Meer.

2. Mon Repos: In dem Schloss Mon Repos wurde Prinz Philipp geboren. Auch schon vorher lebten hier zahlreiche Königsfamilien. Besucher können sich in dem Gebäude ausführlich umsehen und anschließend in der beeindruckenden Parkanlage direkt daneben erholen.

3. Casino im Corfu Palace Hotel: In Korfu-Stadt gibt es ein Casino, sodass dort auch Glücksspiel-freunde auf ihre Kosten kommen. Der Einlass ist jedoch erst ab 23 Jahren erlaubt. Das Casino liegt direkt an der Esplanade im Corfu Palace Hotel, mit Blick auf die alte Festung. Sollte man mit dem Casinoflair aber nicht all zu viel am Hut haben und seine Gamblinginteressen eher im Sportbereich haben - kein Problem. Auf sportwette.de kann man auch auf internationalem Parkett seine Wetten abgeben und so ganz entspannt vom Strand aus Fortuna testen.