Das Onlineglücksspiel ist derzeit unüberschaubar und für die Spieler ist es nicht so leicht zu erkennen, inwieweit ein Onlinecasino legal ist. Nach deutschem Recht ist das Glücksspiel nur in Schleswig-Holstein erlaubt und für Spieler aus Schleswig-Holstein. Denn im Glücksspielstaatsvertrag heißt es in § 4 Abs. 4, dass es verboten ist, öffentliches Glücksspiel im Internet zu veranstalten oder zu vermitteln. Schleswig-Holstein ist 2012 als einziges Bundesland nicht dem Glücksspielstaatsvertrag beigetreten und hat einige wenige Glücksspiellizenzen vergeben. Die Folge: Die Onlinecasinos beriefen sich auf europäisches Recht, und zwar auf Art. 56 bis 62 zur Dienstleistungsfreiheit. Demnach können auch Anbieter aus dem EU-Ausland ihre Dienstleistungen in Deutschland anbieten.