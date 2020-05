Obwohl es großen Spaß macht, durch die spannende Kulisse zu marschieren und Rätsel zu lösen, haben es Escape Rooms auch wieder in die Online Welt geschafft. Dabei handelt es sich jedoch nicht um die Browsergames, von denen das Spiel ursprünglich abstammt, sondern eine neue Variante, die weiterhin im Team gespielt werden kann. Gemeinsam mit bis zu acht Spielern auf vier Geräten verbindet man sich im Livestream durch Programme wie Zoom oder Skype und wird von einem Spielleiter durch die Räumlichkeiten geführt. Dieser wird dabei zur Spielfigur, die von den Spielern angeleitet werden kann und ab jetzt alles umsetzt, was die Spieler ihm ansagen. Diese Spielvariante bringt viele Vorteile, denn man kann ab jetzt auch mit Freunden spielen, die z. B. nicht in derselben Stadt wohnen. Der Spaß bleibt derselbe. Spielen via Livestream ist eine relative neue Bewegung im Bereich von Online Gaming und hat bereits viele großartige Spielmöglichkeiten hervorgebracht. Einige Streamer nutzen z. B. den Livestream auf Plattformen wie Twitch oder YouTube, um sich von ihrem Publikum bei kniffligen Spielen Tipps geben zu lassen. So spielt der Zuseher richtig mit und wird Teil der Spielerfahrung. Auch Online Casinos nutzen Streaming-Technologien für besondere Spielmöglichkeiten. Das Online Casino Deutschland von 888 bietet ein eigenes Live Casino an, bei dem die klassischen Casinospiele wie Roulette und Blackjack im Stream angeboten werden. Und so funktioniert es: Der Spieler startet eine Runde und wird direkt mit einem echten Croupier an einem regulären Spieltisch verbunden. Dieser teilt die Karten aus oder dreht das Rouletterad, sobald der Spieler seine Einsätze bekanntgegeben hat. Die direkte Kommunikation mit einem professionellen Croupier ist für viele Spieler ein Highlight und erinnert stark an das Spielen in einer landbasierten Spielbank. So scheint der Livestream ein wichtiges Tool für die Gaming-Branche zu werden.