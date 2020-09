Neben stressigen Alltagen gibt es auch immer wieder besondere Gelegenheiten in unserem Leben, zu denen wir uns gern in Schale werfen: Hierzu gehören schicke Ausgehabende, Hochzeiten, Geburtstage sowie auch ein Besuch im Theater. Doch gerade bei speziellen und wichtigen Anlässen fällt es vielen Frauen oftmals schwer, das richtige Outfit zu finden. Zum einen möchte man auf keinen Fall over- oder underdressed sein, zum anderen soll der Look passend zum jeweiligen Anlass sein. Wer als Gast auf einer Hochzeit eingeladen ist, trägt am besten ein knöchellanges Abendkleid aus edlen Stoffen oder ein knielanges Cocktailkleid in hellen Pastellfarben, Pumps und eine elegante Clutch oder Envelope Bag. Wenn Sie romantisch mit Ihrem Liebsten in ein edles Restaurant essen gehen wollten, ist das kleine Schwarze die perfekte Wahl. Das klassische, elegante Kleid passt super zu High Heels sowie einer Wrist-Bag oder Minaudière.