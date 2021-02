Affordable Acknowledgement Dissertation. Global English Editing understands that students may have a budget when it comes to professional editing. Therefore, we offer a very affordable online thesis editing service. Read about how we are able to combine high quality editing at great prices on the Our Online Advantage page. As an exclusively online business, our prices are lower than many of our Die Pandemie stellt uns alle auf eine große Probe. Natürlich sehen wir die Erfordernis der entsprechenden Maßnahmen ein und arbeiten mit daran, dass das leben so schnell wie möglich wieder in seinen gewohnten Bahnen verlaufen kann. Und dennoch ist es eine große Belastung, wenn die meisten Hobbys und gewohnten Aktivitäten mit Freunden nicht mehr stattfinden können. Manche von uns bekommen nicht einmal mehr ihre Kollegen zu Gesicht, sondern haben aus dem Homeoffice heraus nur noch virtuelle Kontakte.

Gut, wir versuchen, körperlich und seelisch in Form zu bleiben. Wenn wir nicht mehr ins Fitnessstudio gehen können, trainieren wir eben daheim und machen Videocalls mit unseren Eltern und anderen Familienangehörigen. Wir versuchen, optimistisch zu sein und hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Sich ab und an abzulenken und bei einem kleinen Spielchen die Laune zu heben, kann dabei nur unterstützend sein!

Verschiedene Ablenkungen warten online auf Spieler

Viele Leute lieben Spielekonsolen oder Onlinegames wie das bekannte WoW (World of Warcraft), ein Fantasyspiel, bei dem man mit Spielern aus der ganzen Welt online zocken kann. Um ehrlich zu sein sind solche Games jedoch eher dafür geeignet, sich stundenlang in einer virtuellen Welt zu verlieren und machen erst dann richtig Spaß, wenn man seinen Charakter ausformt, was eine Weile dauern kann. Darum sind die besonders bei Jugendlichen beliebt.

Es gibt aber noch eine andere Art von Onlinespielen, die gerade bei Erwachsenen hoch im Kurs stehen, und das sind Casinospiele. Ganz recht, die Rede ist von den bekannten Spielautomaten, wie man sie in den schicken Casinos der Stadt und klassischerweise auch in Las Vegas findet. Sie sind schon seit einiger Zeit in die Onlinewelt eingezogen und die aktuelle Situation ist, trotz aller Ärgernisse, eine perfekte Gelegenheit, sie kennenzulernen.

Der Vorteil von Online Games wie Spielautomaten

Was ist eigentlich das Faszinierende an Las Vegas? Seien wir ehrlich, es ist nicht nur das Glitzern, die Geräusche und das Ambiente. Das wahre Geheimnis liegt darin begründet, dass jeder Spieler die heimliche Hoffnung hat, einmal den Jackpot zu knacken und das Haus als reicher Mann zu verlassen. Natürlich ist das möglich und passiert auch immer wieder.

Der wesentliche Unterschied zwischen Onlinegames und dem Onlinecasino: Beide kosten zwar Geld, doch nur im Casino hat man auch die Chance, Geld wiederzubekommen. Wie große die Chance ist, kann man an der jeweiligen Auszahlungsquote sehen. Liegt sie etwa bei 97 %, dann weiß man, dass von 100 eingesetzten Euro 97 wieder zurück an die Spieler fließen. Die Quote ist online in der Regel höher als bei einem Casino vor Ort. Man kann hier ebenfalls einen Jackpot knacken und kann sich dann über einen Geldsegen freuen.

Macht denn das Onlinezocken überhaupt Spaß? Es ist natürlich eine Frage der persönlichen Präferenzen, doch die sehr guten Internetverbindungen, die in vielen Haushalten mittlerweile üblich sind, erlauben großartige Grafiken und ein ruckelfreies Erlebnis. Vielleicht wäre es dem einen oder anderen lieber, in Las Vegas zu sein, doch das geht im Moment eben nicht. Und es gibt Schlimmeres, als gemütlich von der Couch aus zu zocken und dabei noch eine riesige Auswahl an Spielen genießen zu können!

Die meisten Anbieter versüßen den Einstieg, indem sie Boni und Freispiele anbieten. Man muss jedoch diese Extras manchmal erst freispielen und sollte sich die Bedingungen genau durchlesen. Auch kann es sein, dass man während eines geschenkten Spiels nicht den Höchstgewinn erzielen kann. Wie gesagt, man sollte sich immer die entsprechenden Regeln durchlesen und sich so vor unliebsamen Überraschungen schützen!

Vertrauen ist die Grundlage für ein entspanntes Spiel

Was nutzt es, wenn man Geld gewinnt und es dann nicht ausgezahlt bekommt? Das Spielen macht erst dann richtig Spaß, wenn man seinen Gegenüber vertrauen kann. Immerhin zahlt man – sofern man einen ernsten Gewinn machen will – ja auch Geld ein und will es in sicheren Händen wissen. Der Anbieter Wunderino hat sich hier als vertrauenswürdig erwiesen und erfüllt alle wichtigen Kriterien:

- Alle Auszahlungen landen auf dem schnellsten Weg auf dem Konto von Gewinnern.

- Durch hochmoderne Sicherheitstechnik werden die persönlichen Daten geschützt.

- Der Anbieter hat eine EU-Lizenz von der der Malta Gaming Authority (MGA). Diese genießt einen ausgezeichneten Ruf und setzt oft für andere Regulierungsbehörden die Maßstäbe.

- Natürlich sind die Daten während der Übertragung alle durch ein SSL Zertifikat geschützt. Man erkennt das auf dieser – und allen anderen Webseiten – an dem httpS am Beginn der Browserzeile. Das „s“ steht für „sicher“.

- Natürlich dürfen auf den Seiten nur volljährige Personen spielen. Dies wird durch strenge Kontrollen und anspruchsvolle Methoden sichergestellt.

- Bei der Wahl der Spiele kann man sich auf den Anbieter verlassen. Es werden nur zertifizerte und bekannte Spiele von Anbietern wie Merkur, NetEnt, Microgaming und Play’N'Go angeboten. Somit ist der Spielspaß garantiert.

- Wunderino kooperiert mit Responsible-Gambling-Organisationen, damit das Spiele auch für alle immer ein Spiel bleibt. Denn ein verantwortungsvoller Umgang ist eines der Geheimnisse für richtig viel Spaß.