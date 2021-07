Der Trend rund um das Investieren in Aktienpakete, Rohstoffe oder Kryptowährungen reißt nicht ab. Generell will man in der heutigen, teils krisengeschüttelten Zeit, sein Geld lieber angelegt wissen. So geht der erste Schritt meist hin zum Aktienmarkt. Aktien sind schnell gekauft. So empfehlen viele Bankberater auch, sein Geld zum Teil in Aktien zu investieren. Vor Ort kann man sogar sein eigenes Depot eröffnen und dem Bankberater die Exekutive überlassen. Wer jedoch effektiv und nach seinen Interessen investieren und anlegen möchte, sollte auf ein eigenes Depot stets zurückgreifen können. In dem Fall empfehlen sich die online Broker.



Geld in Aktien investieren

Bereits seit einigen Jahren gilt das Investieren in Aktien als gute Alternative zum Sparbuch. Vor allem bei langfristigen Investments könnten sich Renditen und Gewinne wahrlich auszahlen. Das Risiko von potentiellen Verlusten ist in dem Fall meist überschaubar, wenn man sich im Vorfeld gut informiert hat und frühzeitig das sinkende Schiff verlässt. Abgesehen von den Kryptowährungen, die vor einigen Monaten sehr im Trend waren, scheinen Unternehmen, die sich mit Wasserstofftechnologien beschäftigen gut im Trend zu liegen. Wer sich partout für den Umweltschutz einsetzt und an den nachhaltigen Fortschritt im Bereich Klimaneutralität glaubt, wird das eine oder andere Mal sich mit Wasserstoff-Unternehmen beschäftigt haben. In Wasserstoff investieren ist bereits seit einigen Jahren bei Wirtschaftsexperten gut im Kommen. So sind bereits früh große Investoren auf den Zug aufgesprungen. Der Erfolg und die Bilanz vieler Unternehmen in diesem Segment gibt den Anlegern recht.



Warum in Wasserstoff investieren?

Viele Experten sagen seit einigen Jahren, dass der Wasserstofftechnologie die Zukunft gehöre. Bereits nach der Wahl des US-Präsidenten, welcher sich zu einer Förderung von Wasserstoff-Unternehmen aussprach, standen die Zeichen auf „Investieren“. So konnten einige Unternehmen wie zum Beispiel „Olin“ oder „PBF Energy“ ihren Wert steigern. Einige andere Unternehmen wie „ITM Power“ zeigen indes, welch ein Potential per se im Wasserstoff steckt. So explodierte der Kurs der Aktie binnen kürzester Zeit. Innerhalb der letzten zwei Jahre nahm der Kurs der Aktie knapp 3.000 Prozent zu. Wo der Weg noch hinführt, oder ob es sich beim Wasserstoff um eine Blase handelt, die in absehbarer Zeit platzen könnte, kann derweilen noch nicht klar prognostiziert werden.